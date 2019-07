Com a chegada do frio número de doadores de sangue diminui no Hemosul

Devido as baixas temperaturas em Mato Grosso do Sul (MS), na última semana houve uma queda no número de doadores de sangue na Rede Hemosul, no sábado (6), em que os termômetros registraram temperatura mínima de 2°C na Capital, os números apontam 75% menos doadores que o habitual.

“Sábado costuma ser um dia bom, com pelo menos 150 doadores, mas neste último, tivemos só 60 doações”, afirma a Gerente de Relações Públicas/Comunicação Corporativa da Instituição, Mayra Franceschi.

O alerta do Hemosul é para que os doadores se sensibilizem e sigam a rotina de doação, pois as baixas temperaturas não dão trégua nos hospitais, onde os pacientes continuam necessitando de bolsas de sangue. A redução nos estoques é para as tipagens O positivo e O negativo, mas todas as demais são bem-vindas.

Para doar sangue na rede Hemosul é necessário cumprir alguns requisitos básicos, como portar documento oficial com foto, estar bem alimentado, ter mais de 55 quilos, ter de 16 a 69 anos ,sendo que os doadores de 16 e 17 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsável. Homens podem doar até quatro vezes ao ano, com um intervalo mínimo de dois meses e as mulheres podem doar até três vezes ao ano, com um intervalo mínimo de três meses.

Caso queira ser um doador voluntário procure o hemocentro nos locais abaixo para doação.

Capital

Hemosul – Coordenador

Avenida Fernando Correa da Costa nº 1.304 – Centro –

Telefone: 3312-1500

Hemosul – Hospital Regional de MS

End: Rua Eng° Lutero Lopes nº 36

Bairro : Aero Rancho

Telefone: 3378-2677 – 3378-2679

Interior

Hemosul – Dourados

Rua:Waldomiro de Souza n° 295 – Vila Industrial

Telefone: (67) 3424-4192 ou (67) 3424-0400

Hemosul – Ponta Porã

Rua: 7 de Setembro, 1.896 Santa Isabel

Telefone: (67) 3431-6134 ou (67) 99245-3731

Hemosul – Três Lagoas

Rua: Manoel Rodrigues Artez, 520 Bairro Colinos

Telefone: (67) 3522-7959

Hemosul – Paranaíba

Rua: Selma Martins de Oliveira, 335 Ipê Branco I

Telefone: (67) 3503-1026

