Com estoque baixo, banco de leite materno da UFMS só alimentará bebês por mais 5 dias

Com o estoque extremamente baixo, o Banco de Leite Humano do Humap-UFMS/Ebserh está precisando urgente de doações de leite materno. Atualmente, a reserva feita na unidade de saúde é suficiente para atender os bebês internados por apenas 5 dias.

Neste momento existem 15 bebês prematuros, que estão internados fazendo tratamento e dependem do leite materno para sua recuperação e desenvolvimento saudável. Cada litro de leite materno doado pode alimentar até 10 recém-nascidos por dia.

Para doar, as mães podem ligar para o Banco de Leite, que disponibiliza um serviço de agendamento para retirada do leite diretamente na casa da doadora. O contato pode ser feito pelos números 3345-3027 ou 99633-2510, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Além dessa opção, as doadoras podem ir diretamente no Banco de Leite, onde a extração é feita no local, em um procedimento que leva, em média, 15 minutos.

Sobre a Ebserh – Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também