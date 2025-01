Confira a escala médica nas UPAs e CRSs no 1º sábado do ano na Capital

A prefeitura de Campo Grande divulgou a escala médica para este sábado (4), o primeiro do ano, com atendimento pediátrico e clínico geral em várias unidades da Capital, nos horários matutino, vespertino e noturno.

Durante todo o dia, todas as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs) contam com atendimento de clínico geral, enquanto as UPAs Coronel Antonino, Universitário, Leblon e o CRS Tiradentes contam com atendimento pediátrico. A UPA Moreninha é a exceção, que terá atendimento pediátrico apenas no horário noturno.

Confira o quadro de profissionais e as unidades:





