Covid-19 em MS: Estado registra 139 novos casos e uma morte pela doença

A Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul divulgou, nessa segunda-feira (12), o boletim epidemiológico semanal da Covid-19, o qual revela um aumento significativo no número de casos confirmados do vírus. De acordo com o levantamento, foram contabilizados 139 novos casos em apenas uma semana, além de uma morte relacionado à doença.

A vítima trata-se de uma idosa, de 86 anos, residente em Naviraí. Ela que possuía um histórico de comorbidades, não resistiu às complicações causadas pela Covid-19.

Conforme o boletim, as autoridades da Saúde de MS recomendam que todos os cidadãos permaneçam atentos aos sintomas da doença, como febre, tosse, falta de ar e cansaço. Em caso de sintomas, é fundamental procurar imediatamente uma unidade de saúde para o devido diagnóstico e, se necessário, iniciar o isolamento para evitar a propagação do vírus.

Ainda segundo a Secretaria, a vacinação também segue como uma das principais ferramentas no combate à disseminação do vírus. As campanhas de imunização continuam em todo o Estado, com doses de reforço sendo recomendadas especialmente para idosos e pessoas com comorbidades.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também