Covid-19: MS registra mais uma morte pela doença este ano

A Covid-19 fez mais uma vítima em Mato Grosso do Sul. Conforme dados do boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual de Saúde), divulgado nesta terça-feira (4), se trata de uma mulher, de 46 anos, moradora de Dourados.

Segundo o documento, a data de notificação é de 27 de maio e a data da morte, em 29 de maio deste ano. Ela tinha como comorbidades diabetes e doença cardiovascular crônica.

Diante disso, MS passa a registrar 66 mortes pela doença em 2024. Vale destacar que apesar do novo registro, o total de mortes permanece o mesmo da semana anterior, tendo em vista que uma morte publicada no boletim de 26 de março, de Ribas do Rio Pardo, foi retificado na base de dados estadual, já que foi equivocadamente dado como vítima da Covid pelo município notificador.

Casos confirmados

Também houve aumento dos casos notificados em Mato Grosso do Sul. Segundo o boletim, 9.391 casos estão confirmados, apontando 8 a mais que na semana passada.

Dos municípios com mais novos casos confirmados da doença na última semana, Rio Negro lidera o ranking com 3 casos. Campo Grande não registrou aumentos em casos confirmados na última semana.

