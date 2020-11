CRSs Aero Rancho e Cophavilla II não terão pediatras nesta segunda

No período da tarde serão 15 pediatras distribuídos nas UPAs do Cel. Antonino, Vila Almeida e Universitário. Clínicos, serão 49 médicos disponíveis, distribuídos nas 10 unidades de saúde 24h. A noite são 31 pediatras em sete unidades de atendimento e 52 clínicos disponíveis.

Conforme o quadro divulgado, durante o período da manhã, as UPAs do Coronel Antonino, Vila Almeida e Universitário, terão 15 pediatras disponíveis e 50 clínicos atendendo em todas as unidades de urgência e emergência.