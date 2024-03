Dengue em MS: Estado chega a 7 mil casos prováveis e 4 mortes em 2024

Com 7,4 mil casos prováveis e 2,4 mil confirmados em 2024, até o momento, Mato Grosso do Sul registrou quatro mortes por dengue. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela SES (Secretaria Estadual de Saúde) nesta quarta-feira (13). Em uma semana, o número de casos prováveis saltou em MS, com 1,6 mil novos casos.

A vítima mais recente da doença se trata de um homem, de 33 anos, e morador de Dourados. Além disso, subiu para 8 o número de mortes em investigação no Estado. No entanto, apesar de altos, os números seguem abaixo do registrado por semana no ano passado.

Entre os 79 municípios de MS, 29 estão com alta incidência de dengue, sendo os municípios fronteiriços em situação mais alarmante. Entre eles, Aral Moreira, Paranhos e Coronel Sapucaia.

Chapadão do Sul dispara como a cidade com mais casos de dengue confirmados este ano, sendo 503 confirmações. Seguido por Campo Grande com 386 casos e Costa Rica com 278 casos de dengue.

