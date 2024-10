Dengue no Brasil: após recorde em casos, volta das chuvas aciona sinal de alerta

Após um recorde inesperado de casos e mortes por dengue em 2024, a iminente regularização do período chuvoso no Centro e Norte do País já deixa autoridades de saúde em alerta. Neste ano, houve 6,5 milhões de casos prováveis e 5.573 vidas perdidas por causa da doença. Outras 1.531 estão em investigação.

O recorde de casos de dengue não era esperado por especialistas e autoridades em saúde porque o Brasil já vinha de números crescentes ano a ano. Historicamente, a doença é cíclica, ou seja, alterna períodos de altas e baixas. Em 2022, foram 1.450.270 de casos e em 2023 1.649.146.

Para 2025, os especialistas não têm um prognóstico se haverá alta ou redução nos casos e mortes por dengue. Independente do cenário que possa vir a se confirmar, o importante é a prevenção.

Um dos sinais de preocupação com a dengue é que o Ministério da Saúde apresentou na última quarta-feira (9), o Plano Nacional de Enfrentamento à Dengue e Outras Arboviroses.

Neste ano, o estado com mais casos prováveis de dengue é São Paulo, com 2.132.671 registros. Na sequência aparecem Minas Gerais (1.693.993) e Paraná (649.634).

