'Dia D' da campanha 'Mão-Pé-Boca' acontece nesta quarta em 39 municípios do Estado

Esta quarta-feira (05) será o ‘Dia D’ da campanha ‘Mão-Pé-Boca’. Equipes de saúde e acadêmicos de enfermagem realizarão atividades para as crianças com foco na prevenção da Síndrome da Mão-Pé-Boca, por meio de uma iniciativa lúdica e educativa.

A enfermidade é caracterizada por erupções cutâneas nas mãos, pés e boca, além de outros sintomas como febre e mal-estar geral. A doença é transmitida pelo vírus Coxsackie, da família dos enterovírus, e pode se espalhar rapidamente, especialmente em ambientes como creches e escolas.

De acordo com a técnica da gerência de Doenças Agudas e Exantemáticas da SES, Mônica Danielle Nóbrega Alpire, a Mão-Pé-Boca é uma doença viral, que acomete principalmente crianças menores de 5 anos, embora também possa ocorrer em adultos.

O objetivo do Dia D é promover os cuidados acerca da síndrome, e será realizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da gerência de Doenças Agudas e Exantemáticas.

A campanha acontece em creches e escolas de 39 municípios de Mato Grosso do Sul, que por meio das secretarias municipais de saúde, realizarão ações educativas para informar sobre os cuidados para evitar a disseminação da doença.

Mônica ainda destacou a importância de abordar o tema de maneira lúdica, especialmente para o público infantil. “É fundamental ensinar desde cedo os hábitos de higiene e cuidado com a saúde. Através dessas atividades, as crianças aprendem de forma leve e descontraída sobre a importância de lavar as mãos regularmente e evitar o compartilhamento de objetos pessoais”, ressaltou.

A campanha ainda conta com o apoio e parceria da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). No município de Corumbá a ação acontece nos dias 11 e 12 de junho, conforme calendário estabelecido pelo município.

Dicas de prevenção contra a doença:

Higiene das mãos: Lavar as mãos regularmente com água e sabão é uma das formas mais eficazes de prevenir a propagação da doença. Incentive as crianças a lavarem as mãos após usar o banheiro, antes de comer e após tossir ou espirrar.

Limpeza e desinfecção: Superfícies e brinquedos frequentemente tocados por crianças devem ser limpos e desinfetados regularmente. Isso ajuda a reduzir o risco de contaminação e propagação do vírus.

Evitar contato próximo: Incentive as crianças a evitarem o contato próximo com indivíduos infectados, especialmente aqueles que apresentam sintomas da doença. Isso pode ajudar a reduzir a transmissão do vírus.

Etiqueta respiratória: Ensine as crianças a cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, preferencialmente com um lenço de papel descartável ou o braço dobrado. Isso ajuda a evitar a disseminação de gotículas infectadas no ar.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também