Em novo endereço, Casa da Saúde retoma atendimento nesta quarta-feira

A Casa da Saúde de Campo Grande está fechada temporariamente nesta segunda (19) e terça-feira (20), devido a mudança para um novo endereço.

A unidade, que fornece medicamentos essenciais pelo SUS (Sistema Único de Saúde), reabre na quarta-feira (21), em novo endereço: na Rua Dom Aquino, 1.789. O horário de atendimento será das 7h às 16h.

O atendimento será realizado conforme os seguintes horários: a distribuição de senhas para atendimentos gerais ocorrerá das 7h às 15h30.

Para o atendimento de protocolo, que inclui o primeiro cadastro, as senhas serão distribuídas das 7h às 10h no período da manhã e das 13h às 15h no período da tarde.

