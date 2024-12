Estado distribui 20 mil doses de vacina contra Covid-19 para grupos prioritários

Uma nova remessacom 20 milo doses de vacinas contra a Covid-19 enviada pelo Ministério da Saúde, foram entregues ao Governo do Estado nesta semana. O imunizante Zalika, fabricado pelo Instituto Serum, da Índia, serão distribuídas aos 79 municípios do estado.

A aplicação irá priorizar grupos específicos conforme o PNI (Programa Nacional de Imunizações). A vacina Zalika é indicada para pessoas a partir de 12 anos de idade e será utilizada na imunização de grupos prioritários, incluindo indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pessoas imunocomprometidas e profissionais da saúde.

Conforme o gerente de Imunização, Frederico de Moraes, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) já alinhou com as equipes municipais os detalhes da nova estratégia de vacinação. “É importante destacar que a vacinação contra a Covid-19 está em constante evolução, com atualizações frequentes baseadas nos avanços científicos e na disponibilidade de novos imunizantes. Por enquanto, trabalharemos com três vacinas principais, incluindo essa novidade, para atender às estratégias definidas para o final deste ano e início de 2025”, destacou.

Gestantes e idosos com 60 anos ou mais passam a integrar a vacinação de rotina contra a Covid-19, conforme mudança estabelecida pelo Ministério da Saúde. As gestantes deverão receber o imunizante mais atualizado durante a gravidez, enquanto os idosos receberão uma dose a cada seis meses.

“As gestantes receberão uma dose durante a gestação, encerrando o esquema vacinal nesse período. Já os idosos deverão receber uma dose a cada seis meses, considerando que estudos comprovam que, com o passar do tempo, os níveis de anticorpos diminuem, reduzindo a proteção. Além disso, recebemos um novo imunizante, o que também representa uma novidade importante para reforçar a proteção desses grupos prioritários”, explica Frederico.

No caso da vacinação infantil, crianças de 6 meses a 4 anos continuarão sendo imunizadas com as vacinas Pfizer Baby e Moderna XBB, enquanto o público de 5 a 11 anos terá acesso às vacinas Pfizer e Moderna. A inclusão de novos fabricantes e a ampliação do público-alvo reforçam a estratégia nacional de combate ao coronavírus.

