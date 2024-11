Governo de MS já investiu mais de R$ 850 milhões na saúde nos últimos 4 meses

Visando a melhoria na qualidade da saúde pública, o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), investiu mais de R$ 850 milhões em ações e serviços de saúde nos últimos quatro meses.

A informação consta no balanço da prestação de contas do 2º quadrimestre de 2024, referente aos meses de maio a agosto, a maior contrapartida foi de recursos estaduais, com 86,49% investidos.

Os investimentos abrangeram diversas áreas, incluindo a construção e reforma de hospitais, aquisição de equipamentos e insumos médicos, além da contratação de novos profissionais de saúde, garantindo acesso a tratamentos de qualidade e melhoria das estruturas de atendimento à população.

Durante a Audiência Pública de Prestação de Contas da Saúde, que aconteceu na tarde de quinta-feira (7) na Assembleia Legislativa de Mato Gross do Sul (Alems), o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa, destacou algumas ações do governo, como a finalização do Hospital Regional de Dourados e reformas de unidade de Saúde.

"Temos investido nas diversas áreas carentes da nossa saúde estadual. Gostaria de destacar as resoluções que fizemos no intuito de atender os municípios com relação à atenção primária, em um programa que chamamos de Resolve APS, investimentos para a reforma do ambiente interno das unidades básicas de saúde e, fundamentalmente, os investimentos para o término do Hospital Regional de Dourados, que nós pretendemos inaugurar agora no primeiro trimestre de 2025", disse o secretário.

O gerente de Planejamento da SES, Waldeir Sanches, explicou que uma das principais metas da pasta é diminuir a mortalidade infantil em MS.

"Apresentamos uma redução de 0.5% nas taxas de mortalidade materna-infantil, comparado ao mesmo período de 2023. Para ampliar cada vez os serviços, trabalhamos projetos relacionados como o Bem Nascer, o projeto Elas – de acolhimento às mães adolescentes -, além de estar em trabalho conjunto com os municípios para melhorarmos cada vez mais esses índices", ressaltou.

A superintendente de Gestão Estratégica da SES, Maria Angélica Benetasso, deu destaque para o programa 'MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila', que tem como objetivo reduzir as filas de espera e ampliar o acesso a procedimentos cirúrgicos e exames nos municípios.

"Com esse Programa temos acelerado o processo de atendimento dos nossos pacientes. Foram registradas 68.026 solicitações de consultas avaliativas no sistema de regulação estadual, no período de maio do ano passado a 15 de outubro deste ano. Números bastante positivos neste quadrimestre e vamos para o próximo com expectativa maior para tirar os pacientes da fila, oferecendo tratamento adequado e devolvendo a qualidade de vida para essas pessoas", afirmou.

Para o presidente da Comissão de Saúde da Alems, deputado estadual Lucas de Lima, os dados foram importantes para esclarecem o que o Estado tem investido na área da saúde, além de reforçar a relevância da prestação de contas.

"É de suma importância que o Governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, venha prestar contas do dinheiro público que foi investido nesse segundo quadrimestre do ano de 2024. E todos os relatórios são detalhados e ficam à disposição das pessoas após terminar a nossa audiência pública. Então, quem quiser conferir ou pedir as cópias desses relatórios que são apresentados hoje, estarão inteiramente à disposição", afirmou o deputado.

