Hospitais de MS tem até amanhã para aderir à nova política de financiamento estadual

Hospitais locais, de apoio e regionais de Mato Grosso do Sul tem até amanhã (30) para aderir à Política Estadual de Incentivo Financeiro Hospitalar (PEHOSP). A política será válida para os anos de 2025 e 2026.

Com investimento anual de até R$ 198,5 milhões oriundos do Tesouro Estadual, a PEHOSP combina repasse fixo para garantir serviços essenciais como pronto atendimento 24h, UTIs, cirurgias e partos, e repasse variável, baseado na produção registrada nos sistemas do SUS.

A iniciativa busca dar estabilidade financeira, estimular eficiência e resultados, e reorganizar a rede hospitalar com base em níveis de complexidade, integrando os hospitais às Redes de Atenção à Saúde (RAS). A proposta também fortalece a regionalização da saúde, com investimentos estruturais em hospitais como o de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas.

Para aderir, os hospitais devem atender critérios como funcionamento 24h, prontuário eletrônico implantado ou em implementação, protocolos de segurança, integração ao sistema de regulação e equipes completas.

A adesão é feita por formulário enviado ao e-mail [email protected]. Hospitais municipais devem aderir junto com as secretarias de saúde locais.

Segundo a SES, a PEHOSP é um marco para a saúde pública estadual, ao valorizar resultados, reduzir deslocamentos e fortalecer a atenção hospitalar próxima da população.

