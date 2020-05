Idosa de 78 anos é a 18ª vítima fatal de coronavírus no MS

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) anunciou na tarde desta terça-feira (26), a 18ª morte por coronavírus em Mato Grosso do Sul.

A vítima foi uma idosa de 78 anos, moradora de Três Lagoas, com pneumopatia crônica. Ela estava internada desde o dia 12 de maio no Estado de São Paulo e faleceu no domingo (24), mas computa para Mato Grosso do Sul por ser este seu local de residência.

Após o valecimento da idosa, Mato Grosso do Sul registra 6 óbitos em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 1 em Paranaíba, 1 em Vicentina (também ocorrido no Estado de São Paulo), 1 douradense que morreu em Tocantins e 2 óbitos de Brasilândia.

Mato Grosso do Sul tem, atualmente, 1.100 casos confirmados de coronavírus, segundo o último boletim epidemiológico.

Deixe seu Comentário

Leia Também