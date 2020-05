MS totaliza 1.100 casos; "temos que atuar convivendo com a doença", diz Riedel

A Secretaria de Estado de Saúde atualizou os casos de coronavírus nesta terã-feira (25), e Mato Grosso do Sul registra 1.100 casos confirmados de coronavírus.

“Nõs estamos no momento que vá se aproximar do mais delicado da pandemia. Teremos que atuar convivendo com essa doença um tempo ainda e retomando nossas atividades protegendo pessoas", comentou o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Corrêa Riedel.

De acordo com a secretária-adjunta de Saúde, Christine Maymone, MS registra 8.474 notificações, 146 amostras em análise, 665 casos sem encerramento, 6.563 casos descartados. Vale lembrar que 17 pessoas já morreram por coronavírus em MS.

Dados do boletim divulgado pela SES mostram que nas últimas 24h foram confirmados 77 casos da doença em todo o estado. Entre os 1.100 pacientes confirmados, 374 já se recuperam da doença e 50 estão internados.

Campo Grande ainda é a cidade com maior número de casos, contabilizando 249, seguida por Guia Lopes da Laguna com 199, Dourados com 180, Três Lagoas com 126, e Fátima do Sul com 42 casos.

