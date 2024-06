JD1TV: Especialistas desmistificam efeitos colaterais do anticoncepcional oral; veja

O anticoncepcional oral é um dos contraceptivos mais famosos. O seu objetivo principal é evitar uma gravidez indesejada, mas o medicamento também serve para outras finalidades, é o que diz a ginecologista Dra. Luciana Tannus.

Segundo o farmacêutico Ronaldo Costa, a composição das pílulas varia a cada marca, mas todas trabalham com dois grupos. O derivado de progesterona e o derivado de estrogênio, de onde vem os perigos desse método contraceptivo.

Alguns perigos são: trombose, desconforto nas mamas, irregularidades menstruais. Mas também podem deixar efeitos colaterais positivos, como melhorar o aspecto da pele, oleosidade do cabelo, e não interferir na libido. Mas vale ressaltar que tanto os efeitos positivos quanto os negativos varia a cada marca.

Por isso, a Dra. Luciana aconselha que, para começar a tomar a pílula, a mulher consulte um ginecologista para saber qual o melhor tipo para o seu corpo. Além de passar a frequentar o consultório médico.

