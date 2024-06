JD1TV: Pelo bem-estar dos jovens, Sejuv disponibiliza consulta com nutricionista

A Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) está com a agenda aberta para os jovens que queiram se consultar com nutricionista, gratuitamente.

Segundo a secretária Michele Ferreira, a pasta preza pelo bem-estar psicológico dos jovens de Campo Grande, e a dificuldade que eles têm de se alimentar corretamente pode gerar uma depressão e desnutrição.

Algo confirmado pela nutricionista da ação, Rosangela Bernardino. A profissional revela que o problema mais comum entre os jovens é a obesidade, acarretada pela má alimentação. No projeto, ela tem autonomia para indicar dietas.

Rosangela está atendendo jovens entre 15 e 29 anos, idade abraçada pelo Estatuto da Juventude. Mas a Sejuv resolveu abrir as consultas para a população em geral. “A nossa secretaria deixa aberta a população. Nós atendemos também os familiares, os parentes, independente da faixa etária”, disse a secretária Michele Ferreira.

Assista:

