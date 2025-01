JD1TV: São Julião celebra 10 anos de coleta seletiva e se torna referência em sustentabilidade

O Hospital São Julião, localizado em Campo Grande, celebra uma década de sua iniciativa de coleta seletiva, que tem sido um marco na busca por práticas sustentáveis no ambiente hospitalar.

Durante o primeiro JD1 Entrevista de 2025, Bruno Maddalena, gestor de política ambiental da instituição, compartilhou os desafios enfrentados e as estratégias que tornaram o hospital um exemplo no Brasil em gestão de resíduos sólidos.

Segundo Maddalena, o maior desafio enfrentado pelo hospital não foi a parte logística, como a compra de lixeiras ou a organização da coleta de resíduos, mas sim a conscientização das pessoas.

No entanto, a implantação só foi possível com o apoio da alta gestão do hospital, que determinou a implementação do programa e envolveu as lideranças para garantir a continuidade das ações.

Com isso, o Hospital São Julião obteve um sucesso significativo, atingindo a marca de 84% de desvio de resíduos sólidos, ou seja, 84% dos resíduos gerados no hospital são reciclados ou compostados.

Para alcançar esse resultado, a estratégia incluiu uma comunicação visual intensa, com a instalação de avisos informativos em todas as áreas do hospital, além de palestras e treinamentos contínuos para os colaboradores.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também