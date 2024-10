Judicialização da saúde será tema de fórum em Campo Grande

Vinícius Santos com informações do CNJ

Campo Grande será sede da terceira edição do Fórum Nacional da Saúde Itinerante (Fonajus), promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O evento acontecerá no dia 10 de outubro no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) e contará com a participação remota do presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso.

O objetivo principal do fórum é discutir a judicialização da saúde pública e suplementar, além de buscar soluções para evitar que conflitos cheguem ao Judiciário. A judicialização da saúde ocorre quando pacientes recorrem à Justiça para obter tratamentos ou medicamentos que deveriam ser fornecidos pelo Estado ou planos de saúde, sobrecarregando o sistema judiciário.

Entre os convidados do evento estão a supervisora do Fonajus, conselheira Daiane Nogueira de Lira, o presidente do TJMS, Sérgio Fernandes Martins, o presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, desembargador Carlos Muta, e o desembargador Nélio Stabile, coordenador do Comitê de Saúde do estado.

Além da cerimônia de abertura, dois painéis serão realizados, debatendo os desafios da judicialização da saúde e o impacto da saúde privada no estado. No período da tarde, o evento se encerrará com uma oficina direcionada a magistrados, assessores e membros do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NatJus). O NatJus fornece subsídios técnicos para auxiliar juízes na tomada de decisões em processos relacionados à saúde.

Segundo dados do CNJ, de janeiro a julho de 2024, mais de 21 mil processos relacionados à saúde tramitaram na Justiça de Mato Grosso do Sul, dos quais cerca de 11 mil já foram julgados. O tempo médio de tramitação de um processo é de 307 dias. Esses números mostram a relevância da questão para o Judiciário sul-mato-grossense e reforçam a necessidade de medidas que possam agilizar e melhorar a resolução desses conflitos.

O Fonajus Itinerante tem percorrido diferentes estados do Brasil com o intuito de implementar, junto aos comitês estaduais de saúde, a Política Judiciária de Resolução Adequada das Demandas de Assistência à Saúde, aprovada pela Resolução CNJ nº 530. Reuniões institucionais com os presidentes dos tribunais e o Comitê Estadual de Saúde também estão previstas para definir estratégias conjuntas de fortalecimento das políticas públicas voltadas à assistência à saúde no estado.

