Junho e tosse sem fim? Médico explica e dá dicas sobre cuidados

O mês de junho, conhecido por marcar o fim da primeira metade de um ano, também é o mês em que o brasileiro dá adeus ao outono e boas-vindas ao inverno. Marcado por um clima seco e de queda nas temperaturas, sintomas como tosse “sem fim”, coriza e irritações na garganta acabam se tornando sinônimos com essa época do ano, exigindo um cuidado extra.

Buscando mais informações sobre que cuidados que se deve ter, o JD1 conversou com o pneumologista Dr. Ronaldo Perches Queiroz, que explicou que esse período entre outono e inverno sempre foi relacionado com um aumento nos quadros de síndromes respiratórias, gripes, resfriados, pneumonias e crises de asma e de rinite.

“Isso ocorre pelas mudanças bruscas da temperatura e umidade relativa do ar. O tempo seco e frio provoca o ressecamento da mucosa nasal, especialmente, surgem pequenas fissuras, pequenos ferimentos, que favorecem a penetração de vírus e bactérias que circulam mais intensamente nessa época”, explicou.

Além do período mais frio e seco, o pneumologista apontou outro fator para o aumento desses sintomas: a pandemia de Covid-19. “A pandemia também provocou alterações na imunidade das pessoas, que acabaram ficando mais susceptíveis às infecções respiratórias.”

O médico ainda detalha alguns cuidados essenciais para essa época, com destaque para portadores de doenças crônicas como asma e rinite. Confira as recomendações:

- Evitar ambientes fechados e pouco ventilados;

- Evitar aglomerações;

- Evitar fumar cigarros comuns ou eletrônicos;

- Tomar muito líquido e manter uma alimentação saudável;

- Fazer exercícios físicos, especialmente os ao ar livre;

- Usar soro fisiológico para lavar, umidificar e lubrificar a mucosa nasal;

- Em caso de portadores de doenças crônicas de fundo alérgico como asma e rinite, se recomenda procurar seu pneumologista para otimizar o tratamento de manutenção preventiva dessas doenças.

