Mato Grosso do Sul recebe mais 92 mil vacinas na batalha contra a gripe

Durante a terça-feira (7), Mato Grosso do Sul recebeu mais uma remessa contendo 92 mil doses da vacina contra a gripe com o objetivo de imunizar o maior número de pessoas e interromper a circulação do vírus.

Essa é a 9ª remessa que o Estado recebe do Ministério da Saúde, somando 885.170 doses do imunizante. Deste total, 793.170 doses já foram distribuídas aos 79 municípios.

A vacina contra Influenza pode ser administrada na mesma ocasião de outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação. A imunização contra a Influenza segue até o dia 31 de maio no Estado.

Crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez deverão tomar duas doses, com um intervalo de 30 dias.

Na última quinta-feira (2), a oferta da vacina contra Influenza foi expandida para toda a população não imunizada, a partir dos 6 meses de idade, em Mato Grosso do Sul. A campanha visa aumentar a quantidade de pessoas imunizadas e diminuir a circulação dos vírus.

