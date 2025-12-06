MS mantém número de mortos por dengue e casos passam de 8,3 mil

A dengue sendo causando preocupações para os sul-mato-grossenses, principalmente quando o assunto é casos prováveis da doença ou até mesmo o número de mortes.

Conforme o boletim epidemiológico, são 13.928 casos prováveis de Dengue, sendo 8.372 casos confirmados, 18 óbitos e outros 7 em investigação.

Nos últimos 14 dias, Maracaju, Sidrolândia e Três Lagoas registraram incidência baixa de casos confirmados para a doença.

Já os óbitos registrados ocorreram nos municípios de Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Iguatemi, Paranhos, Itaquiraí, Água Clara, Miranda, Aparecida do Taboado, Ribas do Rio Pardo e Campo Grande. Entre as vítimas, 7 delas possuíam algum tipo de comorbidade.

Ainda conforme o boletim, 201.633 doses do imunizante já foram aplicadas na população alvo. Ao todo, Mato Grosso do Sul já recebeu do Ministério da Saúde 241.030 doses do imunizante contra a dengue. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

