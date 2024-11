MS não registra novas mortes por dengue pela sétima semana

Mato Grosso do Sul segue sem registrar novas mortes por dengue, pela sétima semana consecutiva, segundo dados atualizados da SES (Secretaria Estadual de Saúde).

Do mês de janeiro até outubro, 19.197 casos prováveis de dengue foram registrados, sendo 15.966 casos confirmados. Ainda segundo o documento, 30 mortes foram confirmadas em decorrência da doença e outros 17 estão em investigação.

Nos últimos 14 dias, Itaquiraí, Três Lagoas e Dourados registraram incidência baixa de casos confirmados para doença. Já as mortes registradas ocorreram nos municípios de Maracaju, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Dourados, Laguna Carapã, Naviraí, Sete Quedas, Amambai, Paranhos, Ponta Porã, Iguatemi, Itaquiraí, Aparecida do Taboado, Mundo Novo, Campo Grande e Bonito. Entre as vítimas, 15 tinham algum tipo de comorbidade.

