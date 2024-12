MS recebeu 124 novos médicos pelo Mais Médicos

A saúde de Mato Grosso do Sul recebeu, em 2024, um total de 124 novos médicos através do programa Mais Médicos, do governo federal, somando para um total de 351 profissionais em atividade no estado.

Somente neste ano, o programa contou com 6.729 novos profissionais em mais de 2 mil municípios brasileiros.

Esses números foram revelados durante o Encontro Nacional das Referências do Programa Mais Médicos, que aconteceu no início do mês, no dia 6 de dezembro. “O Mais Médicos não se encerra em si mesmo. Ele é um meio potente e importantíssimo para viabilizar e fortalecer a Estratégia Saúde da Família”, afirmou o secretário-adjunto de Atenção Primária à Saúde (APS), Jerzey Timóteo.

O objetivo do encontro foi além de dar visibilidade às ações desenvolvidas, mostrar o papel importante que as referências regionalizadas têm para o sucesso do programa.

“2025 será o ano de consolidar nosso trabalho, metas e políticas que retomamos desde o início da gestão. Com o trabalho das referências regionais, comunicamos mais com gestores, profissionais e sociedade as políticas da atenção primária à saúde, ganhamos capilaridade sem perder de vista o nosso papel de formulador de políticas públicas”, disse o diretor do Departamento de Apoio à Gestão da Atenção Primária, Wellington Mendes Carvalho.

“Com a aproximação entre a gestão federal e as referências regionalizadas, é possível também identificar os desafios de cada território e alinhar as ações, as diretrizes e os planos futuros”, comentou o diretor.

