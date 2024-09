MS registra primeiro caso de coqueluche em 2024

Mato Grosso do Sul registrou o primeiro caso de coqueluche em 2024. O diagnóstico é de uma menina de 1 ano, residente em Coxim, no interior do Estado. A confirmação foi computada no sistema da SES (Secretaria Estadual de Saúde) no último dia 23 de agosto. Há ainda 16 casos sob suspeita da infecção respiratória aguda.

Em 2023 foram registrados 34 casos suspeitos de coqueluche em MS e 5 confirmados, sendo dois deles em Água Clara, um em Corumbá, um em Inocência e o um em Sidrolândia.

Já em 2022 foram 21 casos, mas nenhum confirmado. O mesmo aconteceu no ano de 2021, quando o Estado teve 19 casos suspeitos e nenhum confirmado.

Sintomas Coqueluche

Conforme o Ministério da Saúde, os sintomas podem se manifestar em três níveis. O mais leve é semelhante a um quadro de resfriado. Os principais sinais da doença são mal-estar geral, corrimento nasal, tosse seca e febre baixa.

Na fase mais aguda, a tosse passa a ser severa e começa a comprometer a respiração. Ela também pode provocar vômito ou cansaço extremo.

