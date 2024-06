Paciente fica mais de 3h esperando por atendimento na Upa Vila Almeida: "não tinha médico"

O JD1 recebeu uma denúncia de falta de médicos clínico geral na Upa (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida, em Campo Grande, nesta quarta-feira (19). Segundo uma leitora, a espera pelo atendimento médico foi de mais de 3 horas, e ela não conseguiu passar pelo médico.

À reportagem, a jovem relatou vem enfrentando problema de saúde há alguns dias, e foi, pela segunda vez, buscar atendimento na unidade de Saúde da região do Santo Amaro. "Cheguei era 10h40, passei pela triagem normalmente e fiquei aguardando parar me consultar com o médico, mas isso não aconteceu"

De acordo com ela, após longa espera, um funcionário do Upa deu 'satisfação' para os pacientes que aguardavam. "Um cara falou que não tinha médico para atender a gente, por isso a demora. Ele ainda disse que estavam tentando chamar dois médicos para fazerem os atendimentos, mas não tinha uma previsão de mais quanto tempo iria demorar", contou.

"Isso é um absurdo. Fiquei esperando pelo médico 3h20 e fui embora. É um descaso com a população que está doente, pois se estivesse tudo bem ninguém estaria no posto. Quando deu meio dia vários médicos bateram ponto na recepção e nada de atender o povo. E porque não avisaram antes dessa falta de médico? Faz a gente ficar esperando por horas, se eu soubesse que lá não tinha médicos, teria ido em outra Upa, de outro bairro, buscar atendimento", finalizou.

O JD1 procurou pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) para questionar sobre a falta de profissionais na unidade de Saúde 24h, mas a pasta não respondeu até a publicação desta matéria.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também