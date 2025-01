Pátio Central recebe Campanha de Vacinação neste sábado (25)

Para atualizar a caderneta de vacinação de toda a população, a SESAU (Secretaria Municipal de Saúde) irá fazer mais um plantão de vacinação durante o sábado (25).

A ação acontecerá no primeiro piso do Pátio Central Shopping, onde a equipe de imunização disponibilizará todas as vacinas do calendário de rotina estabelecido pelo Plano Nacional de Imunização (PNI), exceto aquelas com calendário específico de aplicação.

O plantão começa às 9h e segue até as 16h. “A intenção é que toda a família participe, desde crianças, adolescentes, adultos até idosos. Muitas pessoas não se atentam às doses que devem ser aplicadas após a infância”, explica a superintendente de Vigilância em Saúde, Veruska Lahdo.

Para verificar a necessidade de alguma dose, basta apresentar a caderneta de vacinação e o cartão SUS. A equipe fará a avaliação e aplicará as vacinas, se necessário.

