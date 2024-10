Pátio Central recebe Campanha de Vacinação neste sábado (5)

Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), e o Pátio Central Shopping levará a Campanha de Vacinação ao centro neste sábado (5), das 09h às 16h.



Serão oferecidas vacinas contra Covid-19, gripe e vacinas de rotina. A vacina contra a gripe estará disponível para todos os públicos. Campanha acontece na Sala 120, 1° piso do shopping (próxima à praça de eventos).

A população deve levar carteira de vacinação, CPF e RG. Mais informações: 3314-9955, 2020-2170.

