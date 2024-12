Pesquisa que fala sobre uso da cloroquina para Covid é retirada do ar

Em 2020, uma das maiores polêmicas durante a pandemia de Covid-19 foi sobre o uso da cloroquina para tratar pacientes infectados pelo coronavírus, especialmente após a publicação de um estudo na revista científica Journal of Antimicrobial Agents em março daquele ano.

Mais de quatro anos após a publicação, a revista científica anunciou que irá retirar o artigo após uma pesquisa aprofundada feita por um “especialista imparcial que atua como consultor independente em ética editorial”, que questionou várias regras, a ética do artigo e interpretação dos resultados.

No texto, a Journal of Antimicrobial Agents explica que “a condução apropriada de pesquisas envolvendo participantes humanos, bem como preocupações levantadas por três dos autores em relação à metodologia e conclusões” foram levadas em consideração e causaram preocupação na validade do estudo.

O estudo foi feito pelo médico francês Didier Raoult, ex-chefe do Instituto de Infectologia do Hospital Universitário de Marselha, que se aposentou em 2021 e foi proibido no mesmo ano de exercer a medicina devido a promoção do uso de cloroquina.

Além de Raoult, outros 17 profissionais assinam a pesquisa.

Segundo a revista, a defesa dos autores não foi convincente e os estudos apresentados como prova da eficácia da cloroquina foram descartados ou por falhas metodológicas ou éticas.

Outros estudos mostraram que o medicamento é ineficaz no tratamento e prevenção da Covid-19, e pode estar, inclusive, associado a efeitos adversos graves.

