Pneumologista alerta para perigos dos vapes

O médico pneumologista Ronaldo Perches Queiroz, que atua na área há 40 anos, alertou novamente para os perigos do consumo dos cigarros eletrônicos, conhecidos popularmente como vapes.

Em vídeo publicado em suas redes sociais, o médico aponta que a indústria desses dispositivos vendeu a falsa promessa que eles seriam menos nocivos que um cigarro tradicional.

“A indústria é muito poderosa, então para pegar e ocupar o espaço do tabagismo, eles venderam a ideia que usar o cigarro eletrônico diminuiria então o número de fumantes do cigarro comum, por que ele não vicia, não faz mal a saúde, mas na verdade faz muito mal”, detalhou.

O médico alertou que os vapes podem conter até 10 vezes mais nicotina que os cigarros comuns, além de ainda contarem com a presença de substâncias cancerígenas.

“Ele tem até 10 vezes mais nicotina que o cigarro comum e libera substâncias cancerígenas, ou seja, os dois principais problemas, a doença pulmonar crônica – o enfisema pulmonar – e o câncer de pulmão [ainda acontecem]”, detalhou.

