Santa Casa alerta para baixo estoque de leite humano e convoca doadoras

A Santa Casa de Campo Grande anunciou que está com estoques baixos de leite humano. Por isso, a instituição convoca todas as mães, que estejam saudáveis e com os exames do pré-natal em dia, para entrarem em contato pelo número (67) 3322-4174.

A equipe da instituição se dirige até a casa da doadora para realizar a coleta do leite. As mães não precisam ficar preocupadas com a possibilidade de o leite não ser suficiente para amamentar o próprio filho, pois segundo a supervisora do Banco de Leite Humano (BLH) da Santa Casa da Capital, Isabela Santana Tozzi, quanto mais extrair leite, mais ela produzirá, sendo suficiente para doar mais de uma vez, e ainda amamentar o filho.

As doações são importantes, pois o banco de leite tem o objetivo de incentivar, promover, e apoiar o aleitamento materno. Que abrange bebês prematuros, ou que por algum motivo, não podem ser alimentados por suas mães.

O consumo diário varia de seis a oito litros, sendo arrecadada uma média mensal de 150 litros. O ideal é que o estoque esteja com o dobro dessa quantidade.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também