Saúde alerta sobre baixa vacinação e número de mortes por influenza A na Capital

No período de apenas um mês e meio, entre 13/4 a 30/5, dados da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) apontaram que 22 pessoas vieram a óbito em Campo Grande devido complicações causadas pela influenza A.

Das 22 vítimas, oito tinham menos de 60 anos, com a mais jovem sendo uma mulher de 30 anos, que era fumante. Das oito vítimas, quatro não apresentavam nenhuma comorbidade que pudesse resultar em uma maior letalidade da doença.

Ainda segundo a Saúde campo-grandense, um ponto que chamou a atenção foi o fato de nenhum dos mortos se imunizou contra a gripe este ano, ou não tinha o registro da aplicação do imunizante. Em contrapartida, 82% tomaram pelo menos uma dose da vacina contra a Covid.

Das 22 vítimas, 14 tinham o subtipo H3N2, 5 testaram positivo para H1N1, enquanto em 3 casos não houve subtipificação.

Baixa cobertura causa preocupação

Em Campo Grande, apenas 33% do público a partir dos 6 meses de idade, faixa etária em que a vacina é liberada, se imunizou até o momento. Um dos vários reflexos desta baixa procura está nos dados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que, segundo a Sesau, registrou, entre esta segunda-feira (3) e a madrugada de terça-feira (4), pelo menos 22 chamadas para atendimento de complicações de síndrome respiratória.

Com o aumento dos casos, também houve um aumento acima do normal na procura do imunizante. Na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Aero Rancho, por exemplo, o movimento subiu 97,02%, já na UPA Moreninhas, o aumento foi de 126,87%.

A vacina contra a gripe é gratuita e protege contra os vírus da Influenza A, com os subtipos H1N1 e H3N2, e da influenza B. Para mais informações sobre quais unidades estão aplicando o imunizante e horários de funcionamento, basta clicar aqui.

