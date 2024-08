Saúde e Bem-Estar: Osteopata pediátrico falará sobre soluções naturais para dores em crianças

Dr. Sérgio Germinari, que é osteopata adulto e pediátrico, founder do Instituto Geminari e coordenador do Método SIB, estará no Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira (30), com o Dr. Plácido Menezes, às 17h30.

O tema da vez serão as soluções naturais para dores e desonfortos que os pais, provavelmente, não sabem que o filho tem. Para saber mais sobre o Dr. Sérgio, acesse a sua página no Instagram, e assista o programa.

