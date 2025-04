Plantão de vacina contra a gripe será no Drive do Corpo de Bombeiros; confira

Para tentar ampliar a vacinação, Campo Grande terá plantão de vacina contra a Influenza no Drive do Corpo de Bombeiros, localizado na Avenida 14 de Julho, em Campo Grande.

Na Capital, a campanha foi antecipada em uma semana, com o objetivo de ampliar a proteção aos públicos mais vulneráveis que podem estar expostos à crescente circulação de vírus respiratórios.

Conforme a preconização do Ministério da Saúde, a dose deve ser aplicada em públicos específicos, como criança, gestantes e idosos – que já totalizam 49.023 doses aplicadas.

Durante a semana, a vacinação acontece em todas as unidades de saúde da família, aos finais de semana, com o objetivo de atender aquelas pessoas que normalmente estão no trabalho no horário que as salas de vacina estão funcionando, são montados pontos de vacinação em locais estratégicos.

Plantão de Vacinação - Tanto no sábado (12), quanto no domingo (13), o plantão de vacinação acontecerá exclusivamente no Drive montado no Quartel General do Corpo de Bombeiros, na rua 14 de Julho. A vacinação acontecerá das 7h às 11h, com um intervalo de duas horas para o almoço, e retorna às 13h – seguindo até 17h.

