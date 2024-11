Saúde e Bem-Estar recebe pneumologista para falar sobre cigarros eletrônicos

O Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira (22), recebe o médico especialista em Pneumologia, o Dr. Ronaldo Queiroz. O tema desta edição será cigarro eletrônico e doenças pulmonares.

Dr. Ronaldo Queiroz é mestre em Medicina Interna e Terapêutica com Ênfase na Medicina Baseada nas Melhores Evidências pela UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo) e Centro Cochrane do Brasil. Com 40 anos de formado, tem ampla experiência em Pneumologia, Clínica Médica, Urgências e Emergências e Medicina Intensiva. Além disso, é médico aposentado do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

A entrevista estará disponível a partir das 17h30 desta sexta-feira

