Saúde institui incentivo para custeio de hemodiálise e diálise peritoneal em 2025

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), publicou uma resolução instituindo o incentivo financeiro de custeio para a Atenção Especializada em Doença Renal Crônica (DRC) abrangendo as sessões de Hemodiálise e a Diálise Peritoneal nas unidades habilitadas de Mato Grosso do Sul para o ano de 2025.

O incentivo instituído terá o valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) para cada sessão de hemodiálise, com teto máximo de 14 sessões por paciente/mês. O financiamento complementar da Diálise Peritoneal terá o valor de R$ 716,12 para a manutenção e acompanhamento domiciliar de com teto máximo de 1 procedimento por paciente/mês.



Os valores seguem a tabela de procedimentos do Sistema Único de Saúde (SUS).



Receberão o incentivo financeiro complementar os municípios com gestão de seus prestadores sede de instituições habilitadas em Atenção Especializada em DRC que preencherem os requisitos solicitados na resolução publicada em Diário Oficial desta sexta-feira (27), a partir da página 46.

Os gestores municipais e os hospitais e serviços estaduais deverão preencher o termo de adesão, assinar

e encaminhar para Secretaria Estadual de Saúde via e-mail ([email protected]) até dia

21 de janeiro de 2025.

