Secretaria de saúde adota plano de contingência para atendimento nas festas de fim de ano

Em resposta ao aumento na demanda por atendimentos durante as festas de fim de ano, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) elaborou um plano de contingência para as próximas duas semanas, com o intuito de assegurar a eficiência e a rapidez no atendimento à população, além de evitar a sobrecarga dos serviços de saúde.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, explicou que o período de Natal, Réveillon e festividades correlatas costuma gerar um aumento significativo no número de acidentes, como traumas de trânsito, quedas domésticas, queimaduras e ferimentos provocados por fogos de artifício.

Além disso, a ingestão excessiva de alimentos e bebidas pode agravar condições de saúde, especialmente para aqueles que sofrem de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes.

O plano de contingência, que será implementado nas 10 unidades de urgência e emergência da Capital, busca otimizar os recursos disponíveis e melhorar a resposta do sistema de saúde.

As ações incluem o reforço da capacidade de atendimento para emergências e acidentes primários, escalonamento de equipes e a disponibilização de ambulâncias extras em pontos estratégicos.

Principais ações do plano de contingência

Reforço no atendimento do SAMU e das unidades de urgência;

Organizações de fluxos de encaminhamento para unidades de saúde;

Escalonamento das escalas de profissionais, com reforço no SAMU, hospitais e unidades de urgência;

Disponibilização de ambulâncias extras em pontos estratégicos da cidade;

Implementação de triagem rápida para priorização dos atendimentos graves;

Protocolos de encaminhamento para hospitais com maior capacidade de atendimento;

Funcionamento das unidades de saúde

Durante o período de festas, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e os Centros Regionais de Saúde (CRS) funcionarão normalmente, enquanto as Unidades de Saúde da Família (USFs) estarão fechadas nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, além do dia 1º de janeiro.

Além disso, as USFs, que geralmente fecham às 19h, encerrarão suas atividades às 17h, e as unidades que realizam intervalo para almoço manterão os horários habituais.

Mas, as unidades dos bairros Noroeste e Tiradentes, que operam até às 22h, continuarão funcionando normalmente.

