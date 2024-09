Secretaria de Saúde faz alerta à população sobre baixa umidade do ar na Capital

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) faz um alerta à população quanto a baixa umidade do ar e uma onda de calor. Conforme a pasta, até o dia 12 de setembro, a umidade relativa do ar deve variar em Campo Grande entre 30% e 12%, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

“Em Mato Grosso do Sul, a Climatempo prevê que os termômetros devem registrar temperaturas de 2,5ºC a 5ºC acima da média. Com base nessas previsões, a Sesau alerta para os impactos na saúde, como a tosse seca, dificuldade de respirar, cansaço, dor e ardência nos olhos, nariz e garganta, rouquidão, dor de cabeça, lacrimejamento e vermelhidão nos olhos”, ressaltou.

A Sesau segue um plano de contingência para esses períodos e orienta às unidades de saúde e à população. “É preciso sempre manter água limpa e fresca à disposição, ande sempre com um copo ou garrafa, fique atento aos sinais de superaquecimento como tonturas, náuseas, pulso rápido, pele seca e quente”.

É importante estar atento também com as crianças, idosos e pessoas com comorbidades, para os sinais de desidratação como boca seca, urina concentrada e suor excessivo. Os animais de estimação também precisam ser mantidos em local com sombra e circulação de ar.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também