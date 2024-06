Supermercados e shopping: veja onde se vacinar no fim de semana na Capital

Sábado também é dia de atualizar a carteirinha de vacinação em Campo Grande. Hoje (29), a vacinação está disponível em duas unidades da rede Fort Atacadista, nos bairros União e Jardim Centro Oeste, até às 17h.

No domingo (30), o atendimento será no Shopping Norte Sul Plaza das 11h às 19h.

A vacina contra a gripe está liberada para toda a população com mais de seis meses. A dose de reforço contra a Covid-19 segue disponível para pessoas com 60 anos ou mais, 5 anos ou mais com imunocomprometimento, gestante e puérperas, desde que a última dose tenha sido aplicada há pelo menos 6 meses.

Durante a semana as vacinas de ambas estão disponíveis nas 74 unidades de saúde de família espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos do município.

Locais de vacinação:

- Fort União, localizado na Rua Petrópolis, 1080, Residencial Oliveira; (sábado);

- Fort Cafezais, localizado na Avenida dos Cafezais, 01, Jardim Centro Oeste (sábado);

- Shopping Norte Sul Plaza, localizado Av. Ernesto Geisel, bairro Jockey Clube. (domingo).

