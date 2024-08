SUS terá investimento de R$ 57 bilhões para reduzir as vulnerabilidades do programa

Com um investimento total previsto de R$ 57,4 bilhões até 2026, o Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Ceis) tem como objetivo reduzir as vulnerabilidades do Sistema Único de Saúde (SUS) e ampliar o acesso da população a novas terapias, medicamentos, vacinas e equipamentos tecnológicos.

A importância desse investimento foi um dos temas centrais no Encontro dos Laboratórios Oficiais do Brasil, realizado entre quarta-feira (14) e sexta-feira (16), em Natal (RN). O evento, organizado pela Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil (Alfob), contou com a participação do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Sectics), Carlos Gadelha.

Durante o encontro, Gadelha foi homenageado com a Comenda de Honra ao Mérito pelos 40 anos da Alfob, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à saúde pública do Brasil.

Salto industrial - Além das homenagens, o evento também foi marcado pela assinatura de 6 contratos de investimentos voltados ao fortalecimento do Ceis, com o intuito de reduzir as vulnerabilidades do SUS e ampliar o acesso da população a serviços de saúde de alta qualidade.

Esses contratos fazem parte da Nova Indústria Brasil (NIB), uma iniciativa que inaugura uma nova fase da política industrial do país, caracterizada por um aumento expressivo dos recursos públicos, a inclusão de novos parceiros e a definição de metas ambiciosas para os próximos anos.

A reconstrução do Ceis, promovida pelo Ministério da Saúde, tem fortalecido a confiança do setor e estimulado uma programação de investimentos que poderá mobilizar R$ 30 bilhões anuais em parcerias público-privadas. O esforço conjunto promete impulsionar o desenvolvimento industrial no Brasil pelos próximos quatro anos, contribuindo para a geração de emprego, renda e inovação, além de garantir uma saúde pública mais robusta e eficiente no país.

