Unidade de AVC do HU recebe selo de diamante por excelência no atendimento

A Unidade de Acidente Vascular Cerebral (AVC) do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh) recebeu o prestigiado selo de diamante, concedido pela WSO Angels Initiative Award em conjunto com a Organização Mundial do AVC, reconhecendo o nível máximo de excelência em atendimento de AVC.

Esse selo é obtido mediante auditorias rigorosas e trimestrais que avaliam indicadores-chave, como:

Percentual de pacientes que recebem trombólise em menos de 60 minutos após admissão;

Percentual de pacientes que realizam tomografia computadorizada de crânio em menos de 25 minutos;

Taxa de revascularização.

Nos últimos três meses, a unidade se destacou no atendimento de 130 pacientes, atingindo um tempo médio de 14 minutos para tomografia e 33 minutos para administração de trombólise, além de uma taxa de revascularização de 37%.

Gabriel Braga, chefe da Unidade de AVC, enfatiza o valor do trabalho coletivo para alcançar esses resultados e menciona o empenho de diversas especialidades médicas no processo de atendimento.

