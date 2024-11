Vacina oral contra poliomielite, a 'gotinha', não será mais aplicada no Brasil

A partir desta segunda-feira (4), o Ministério da Saúde irá substituir as duas doses de reforço da vacina oral poliomielite bivalente (VOPb), mais conhecida como ‘gotinha’, por uma única dose da vacina inativada (VIP), que é injetável.

Segundo o Ministério, a mudança tem como objetivo garantir maior eficácia do esquema vacinal ao alinhá-lo às práticas já adotadas por países como os Estados Unidos e nações europeias.

O novo esquema inclui três doses da vacina injetável administradas aos 2, 4 e 6 meses de idade, além de uma dose de reforço aos 15 meses. Todas as unidades federativas já receberam orientações do Ministério da Saúde para se prepararem para a implementação das novas diretrizes.

As doses da vacina oral poliomielite bivalente que estejam lacradas em estoque nos municípios serão recolhidas pelo Ministério da Saúde até o dia 31 de novembro, e a partir de hoje, serão aplicadas apenas as doses da vacina injetável.

Em Mato Grosso do Sul, essa mudança já ocorreu no último sábado (28), quando a Secretaria de Estado de Saúde (SES) deu início a uma logística reversa para recolher todas as vacinas e substituir pelas doses injetáveis.

