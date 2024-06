Vacinação contra a Poliomielite segue neste domingo na Capital

A Campanha de vacinação contra a Poliomielite segue neste domingo (9), em Campo Grande. Dois pontos da Capital estarão aplicando a vacina, durante todo o dia, em crianças menores de 5 anos de idade, público alvo da campanha.

A vacinação acontecerá no Shopping Norte Sul, das 10h às 18h, e Bosque dos Ipês, das 10h às 17h.

Na Capital, o público estimado da campanha é de 62.682 crianças de 1 a menor de 5 anos As crianças menores de 1 ano de idade deverão ser vacinadas conforme a situação vacinal encontrada para o esquema primário (três doses da vacina inativada poliomielite — VIP), e as crianças de 1 a 4 anos deverão ser vacinadas indiscriminadamente com a VOP (vacina oral poliomielite), desde que já tenham recebido o esquema primário com VIP.

Doença



A Poliomielite, popularmente conhecida como “paralisia infantil”, é uma doença viral, que pode provocar a paralisia muscular, especialmente nos membros inferiores. No Brasil, o último caso de poliomielite ocorreu em 1989. Em 1994 o País recebeu a certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem, porém em 2023, devido principalmente a queda nas coberturas vacinais, o Brasil foi classificado como país de alto risco para reintrodução do poliovírus.

