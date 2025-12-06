Menu
Saúde

Vacinação contra bronquiolite para gestantes está disponivel em 5 posto da Capital neste sábado

A imunização é destinada às gestantes a partir da 28ª semanas

06 dezembro 2025 - 09h33Taynara Menezes

A vacinação contra o vírus sincicial respiratório (VSR) — principal causador da bronquiolite em recém-nascidos — está disponível em 5 unidades de saúde, neste sábado (06), com um plantão especial. A imunização é destinada às gestantes a partir da 28ª semanas.

A estratégia reforça o esforço da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) para facilitar o acesso à vacinação, especialmente para mulheres que não conseguem comparecer durante a semana.

A imunização é fundamental para proteger os bebês nos primeiros meses de vida, período em que o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento e as complicações respiratórias são mais frequentes.  

O plantão ocorrerá das 7h30 às 16h45, nas seguintes unidades: 

USF Coronel Antonino 

USF Tiradentes 

USF Aero Rancho 

USF São Francisco – horário especial das 7h30 às 11h30 

USF 26 de Agosto – horário especial das 7h30 às 11h30 

