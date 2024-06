Vacinação de pets acontece nesta sexta-feira no Bosque dos Ipês

Recebendo o castramóvel do Centro de Controle de Zoonozes (CCZ), o Bosque dos Ipês terá ação de conscientização durante a Semana do Meio Ambiente com atendimento na sexta-feira (8), das 14h às 17h, na calçada da portaria A, no acesso externo (estacionamento).

Além da vacinação contra a raiva, serão ofertados serviços gratuitos de coleta de sangue para diagnóstico rápido da Leishmaniose Visceral Canina, acolhimento de denúncias, cadastro de castração gratuita de cães e gatos e orientações sobre animais peçonhentos.

As vagas para o cadastro de castração são limitadas. Para fazer o cadastro, o tutor deve comprovar ter renda de até no máximo 3 (três) salários mínimos.

Qualquer dúvida pode ser sanada diretamente pelo telefone (67) 3304-5555 ou pelo site www.bosquedosipes.com

