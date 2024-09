Brasil "toma conta" e representa mais de 85% dos novos usuários no Bluesky

O Bluesky, rede social alternativa ao X, o antigo Twitter, anunciou na quarta-feira (4) que alcançou o marco de 2,6 milhões de novos usuários na plataforma, com mais de 85% deles sendo brasileiros.

A rede social, que entrou no ar no ano passado, vem se consolidando como uma das principais alternativas para brasileiros ‘refugiados’ do X após o bloqueio estabelecido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

“Sejam muito bem-vindos, estamos muito contentes por tê-los aqui!“, disse a plataforma em uma publicação, onde dá boas-vindas aos brasileiros recém chegados.

Com o empasse entre o X e a Justiça brasileira ainda sem sinais de se resolver, a plataforma segue se consolidando como uma das principais redes sociais no país.

