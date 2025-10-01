Menu
JD1TV: Trem do Pantanal inspira jogo digital criado por alunos do Senac

Produção em pixel art traz um quati como protagonista

01 outubro 2025 - 16h10Carla Andréa
O Trem do Pantanal, um dos símbolos mais marcantes de Mato Grosso do Sul, virou inspiração para um jogo digital desenvolvido por 11 alunos do curso de Programação de Jogos Digitais do Senac.

A entrega oficial do projeto ocorreu nesta terça-feira (30), em Campo Grande.

O game foi criado no estilo 2D isométrico, em pixel art, e tem como protagonista um quati, animal típico do estado. Fugindo do já tradicional uso da capivara como símbolo local, o personagem percorre cinco cidades – Campo Grande, Corumbá, Dourados, Três Lagoas e Bonito – explorando pontos turísticos e referências culturais.

Cada fase traz mini-jogos e desafios lógicos que apresentam aspectos da economia criativa sul-mato-grossense, envolvendo cultura, turismo e produção local.

Ao cumprir as missões, o jogador acumula pontuações e desbloqueia novas cidades para explorar.

