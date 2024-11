WhatsApp começa a liberar conversão de áudio em texto

O WhatsApp começou a liberar nesta quinta-feira (21) um novo recurso da plataforma, que permite aos usuários transformarem as mensagens de áudio no aplicativo em textos, gerando economia de tempo.

A ideia da nova funcionalidade, que precisa ser habilitada nas configurações, é que você saiba o conteúdo da mensagem de voz quando não quiser ouvir um áudio muito longo ou quando estiver em um ambiente barulhento.

As transcrições geradas pelo aplicativo ficam armazenadas no seu celular e, assim como as outras mensagens da plataforma, são protegidas por criptografia de ponta a ponta, o que quer dizer que ninguém, nem mesmo a empresa, pode ler o conteúdo das mensagens.

Assim como outras funcionalidades disponibilizadas pela plataforma, ela virá de forma gradual para os demais usuários, mas apenas em algumas linguagens selecionadas.

Para ativar o recurso, basta ir na aba "Configurações" do WhatsApp, ir até "Conversas", depois em "Transcrição de mensagens de voz" e ativar a opção, selecionando o idioma de preferência para que o recurso seja utilizado.

Para transcrever os áudios, basta manter a mensagem de voz pressionada e selecionar a opção "Transcrever".

