Zuckerberg quer unificar WhatsApp, Instagram e Messenger através de mensagens

Mark Zuckerberg, diretor executivo do Facebook, está planejando unificar o serviço de mensagens de aplicativos como WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger. Os três serviços, no entanto, continuarão como aplicativos independentes.

Após a integração, um usuário do Facebook, por exemplo, poderá enviar uma mensagem criptografada para alguém que tenha apenas uma conta no WhatsApp, de acordo com o relatório. A criptografia de ponta a ponta protege as mensagens de serem visualizadas por qualquer pessoa, exceto os participantes da conversa.

A mudança, ainda estaria nos estágios iniciais e deve ser concluído entre o final deste ano e início de 2020.

