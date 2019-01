Traficante é preso e confessa que vendia droga pelo WhatsApp

Maycon Willian Jardim, 22 anos, foi preso na noite de ontem (21), no bairro Zé Pereira, quando estava fazendo uma entregada de cocaína e foi abordado por policiais militares.

Conforme o boletim de ocorrência,ele estava em uma motocicleta e seguia junto com a namorada, quando aconteceu a abordagem. A policia encontrou no bolso de Maycon um pacote de cocaína, que seria entregue a um cliente no valor de R$ 1.500,00.

O traficante que já era conhecido no bairro pela venda de entorpecentes, confessou e disse que fazia o comércio das drogas via WhatsApp e tinha um lucrode aproximadamente R$ 3.500,00 por dia.

A namorada do rapaz disse que sabia sobre a venda de drogas, mas que no momento da abordagem, não estava ciente que o Maycon iria fazer uma entrega.

